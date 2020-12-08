Глава ВТБ Костин рассказал, как банки жируют в кризис: "Мы вообще процветаем"

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что банковский сектор в России переживает (и даже уже пережил) кризис вполне благополучно и даже может себе позволить думать не о выживании и антикризисных мерах, а о развитии. Об этом он сообщил на заседании совета по развитию финансового рынка при СФ.

"Мы вообще процветаем в банковском секторе. Сектор справился с вызовом. Достаточно ликвидности, запаса капитала, регуляторные послабления были кстати. Это позволило избежать худших последствий кризиса. Самый тяжелый период пройден, от антикризисных мер можем перейти к обсуждению достижения национальных целей", - отметил глава банка.

Он также прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой под 6,5% и проблемой, которую эта программа породила. Костин сообщил, что в ВТБ сейчас есть ставка даже ниже государственной – 6,1%. "Мы приветствуем решение президента о продлении льготной ипотеки. Сейчас много дискуссий о дальнейшем (после 1 июня 2021 года – прим. ред.) продлении. Думаю, ближе к июню эта тема будет более понятна, сейчас преждевременно вести разговоры, - сообщил Костин. – Но рост ипотеки приводит к росту стоимости жилья. Надо приложить усилия, чтобы нарастить предложение жилья и уровнять спрос и предложение. Для этого надо расширить кредитование застройщиков. Целесообразно рассмотреть снижение нагрузки на капитал по кредитам для застройщиков".