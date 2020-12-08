Глава ВТБ Костин рассказал, как банки жируют в кризис: "Мы вообще процветаем"

08 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Андрей Костин, Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Глава ВТБ Костин рассказал, как банки жируют в кризис: "Мы вообще процветаем"

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что банковский сектор в России переживает (и даже уже пережил) кризис вполне благополучно и даже может себе позволить думать не о выживании и антикризисных мерах, а о развитии. Об этом он сообщил на заседании совета по развитию финансового рынка при СФ.

"Мы вообще процветаем в банковском секторе. Сектор справился с вызовом. Достаточно ликвидности, запаса капитала, регуляторные послабления были кстати. Это позволило избежать худших последствий кризиса. Самый тяжелый период пройден, от антикризисных мер можем перейти к обсуждению достижения национальных целей", - отметил глава банка.

Он также прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой под 6,5% и проблемой, которую эта программа породила. Костин сообщил, что в ВТБ сейчас есть ставка даже ниже государственной – 6,1%. "Мы приветствуем решение президента о продлении льготной ипотеки. Сейчас много дискуссий о дальнейшем (после 1 июня 2021 года – прим. ред.) продлении. Думаю, ближе к июню эта тема будет более понятна, сейчас преждевременно вести разговоры, - сообщил Костин. – Но рост ипотеки приводит к росту стоимости жилья. Надо приложить усилия, чтобы нарастить предложение жилья и уровнять спрос и предложение. Для этого надо расширить кредитование застройщиков. Целесообразно рассмотреть снижение нагрузки на капитал по кредитам для застройщиков".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава ВТБ Костин рассказал, как банки жируют в кризис: "Мы вообще процветаем"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: андрей костин, втб, льгоная ипотека, кризис



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети