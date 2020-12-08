08 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Почта России, отделение (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава "Почты России" попросил отменить НДС на почтовые переводы

Глава "Почты России" Максим Акимов попросил законодателей, правительство и ЦБ сделать для компании ряд послаблений.

Например, он попросил отменить НДС на почтовые переводы. На заседании совета по развитию финансового рынка при СФ глава компании сообщил, что это популярная услуга, но взимание налога – это "не потери и не расходы почты". "Это транзакционные сборы, плательщиком является гражданин", - пояснил Акимов. В ЦБ обещали подумать, как и в Совете Федерации. "Для меня вообще открытие, что за почтовые перевозы взимается НДС", - сказала спикер СФ Валентина Матвиенко и попросила профильные комитеты провести отдельное совещание по этой теме.  

Другая "боль" "Почты России" – необходимость спрашивать паспорт у клиентов при проведении платежей на любую сумму. Компания проводит более 100 млн таких операций в год. "Это негативный клиентский опыт. Мы просим внести изменения в 115 ФЗ о федеральных почтовых операторах", - сказал Акимов.

И, наконец, глава "Почты России" попросил назначить компанию единственным оператором доставки пенсий. Сейчас пенсию на дом продолжает получать треть пенсионеров страны, а "Почта России" доставляет 95% от этих пенсий. Там, где работают частные операторы, компания видит риск роста стоимости услуг.

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Глава "Почты России" попросил отменить НДС на почтовые переводы

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Теги: почта россии, почтовый перевод, ндс, максима акимов, доставка пенсий



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