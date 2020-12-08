"Почта России" хочет выпускать вечные облигации как РЖД, но ей пока не разрешают

"Почта России" хочет попасть в число "счастливых эмитентов", которым разрешено выпустить бессрочные облигации, средства от которых можно пустить на реализацию инвестпрограммы.

Таких эмитентов, напомним, пока 12. Возможностью уже воспользовались РЖД и Газпром, особенно завидные (для других компаний) результаты показывает железнодорожный монополист – удалось привлечь средства для покрытия значительной части строек и другой инвестпрограммы, на которую изначально не хватало значительно больше половины средств (на 2020 год).

Глава "Почты России" Максим Акимов на заседании совета по развитию финансового рынка при СФ отметил, что его компания "очень бы хотела получить возможность присоединиться к счастливым эмитентам бессрочных облигаций". "Но нужны изменения в законодательстве о ценных бумагах, потому что "Почта России" хоть и давно существует, но как акционерному обществу ей всего год, а эмитентами вечных облигаций могут стать только компании, существующие более пяти лет", - пожаловался Акимов.

Впрочем, глава Банка России Эльвира Набиуллина (которая обещала "посмотреть, как вопрос решить") все же в ситуации с "Почтой России" видит проблему не в формальных препонах, а в надежности компании. "Вечные облигации – это инструмент, с которым надо быть очень внимательными. Они никогда не погашаются, и компании, конечно, хотят учитывать их как капитал. Но надо и инвесторов защитить. Поэтому и были установлены такие высокие требования к компаниям-эмитентам. Надо чтобы инструмент не утратил доверие инвесторов", - заключила глава регулятора.