08 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Банк России

Набиуллина о ценах на новостройки: "В отличие от Минфина мы видим, что цены растут"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в очередной раз высказалась об опасности программы льготной ипотеки под 6,5%, по крайней мере, об ее сохранении без изменений условий.
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"И мы, и Минэкономразвития видим узкое место этой программы в том, что неактивно строительство идет в небольших городах, где невыгодно работать застройщикам. В отличие от Минфина мы видим, что цены растут в больших городах, де большие объемы выдачи ипотеки", - отметила глава регулятора на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Она согласилась с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в том, что субсидирование и поощрение вложений в строительство инфраструктуры и дорог в небольших городах в том числе положительно бы сказалось на объеме строительства в небольших городах.

Решетников же заявил, что в деле поддержки строительства инфраструктуры эффективным инструментом могли бы стать инфраструктурные облигации. "И у граждан требования к городской среде возрастают – без дополнительных ресурсов мы дальше жилье в тех объемах, которые нам нужны, не потянем", - отметил министр. Он добавил, что оператором по инфраструктурным облигациям выступит ДОМ.РФ.

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Набиуллина о ценах на новостройки: "В отличие от Минфина мы видим, что цены растут"

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Теги: эльвира набиуллина, новостройки, льготная ипотека, цены на жилье



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