Матвиенко предложила распространить ипотеку под 6,5% на вторичное жилье

Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку со ставкой 6,5% на рынок вторичного жилья. Сейчас под такой процент можно купить только новые квартиры.

Спикер Совета Федерации считает, что расширение антикризисной программы повысит доступность жилья. Также это могло бы решить и возникшую проблему с ростом цен на новостройки, отметила Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка при СФ.

С Матвиенко согласна и председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая уже не в первый раз говорит об опасности возникновения пузыря на рынке ипотечного кредитования. "Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку", - отметила глава регулятора. Она, правда, видит выход в своевременном окончании программы, которая, напомним, продлена до середины следующего года.