08 Декабря 2020
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тобольск сибур полипропилен (2013) | Фото: Накануне.ru

Глава "Сибура" объяснил продажу 3,8% акций компании за $100

Выплата $100 за бумаги "Сибура" Кириллом Шамаловым была формальной частью сделки, содержавшей еще несколько условий. О них топ-менеджмент компании договорился в рамках программы мотивации с её владельцем Леонидом Михельсоном.

"Цену в $100,02 некорректно считать отражением стоимости, в которую Шамалову обошлись 3,8% "Сибура". Так же, как и в сделках остальных менеджеров этой группы, эта сделка была лишь завершением мотивационной программы, которая началась в 2010 г. и состояла из нескольких последовательных действий", - сказал РБК предправления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов.

После того, как Михельсон купил "Сибур", для ряда топ-менеджеров компании была запущена программа приобретения акций компании – в несколько этапов и "при соблюдении определенных условий", говорит Конов.

"Так как это была покупка акций компании, владевшей акциями "Сибура" и обремененной долгом, завершению программы для входивших в эту группу менеджеров предшествовало взятие на себя пропорциональных приобретаемым пакетам частей долга", — добавляет он.

Михельсон контролировал "Сибур" через "Themis Holdings", зарегистрированную на острове Гернси, на неё привлекался долг для финансирования сделки.

Кирилла Шамалова некоторые СМИ называют бывшим мужем дочери Владимира Путина Екатерины.

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Глава "Сибура" объяснил продажу 3,8% акций компании за $100

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Теги: Дмитрий Конов, Сибур, Леонид Михельсон, Кирилл Шамалов



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