08 Декабря 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

СК завершил расследование растраты сотрудниками "Промсвязьбанка" 87 мирд

Завершено расследование дела о хищении 87,2 млрд руб. у ПАО "Промсвязьбанк". Бывшим работникам банка, вице-президенту блока "операционный" Николаю Цуканову, руководителю блока "операционный" Андрею Мукину, директор клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдиновой, начальнику отдела расчётов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольге Антоновой, а также Екатерине Багряновой вменяют растрату, сообщили Накануне.RU в СКР.

По версии следствия, в 2017 г. главы правления и совета директоров банка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, опасаясь потерять учреждение из-за найденных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денег своего детища. Цуканов в 12-13 декабря 2017 г. в Москве создал доверенность на имя Ивана Пидлужного, уполномочив его выполнять в банке различные функции (например, заключать договоры). Документ подписал Дмитрий Ананьев.

14 декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина организовала перечисление 57,3 млрд руб. и $505,6 млн в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды). Деньги пошли в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги – акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные "ПСН Проперти Менеджмент", "ПромСвязьКапитал", "PSB Finance S.A. UNDT", которые контролировали Ананьевы. Но сделка была вымышленной, но вскоре ей придали официальный вид через созданные "документы". За несколько часов 87,2 млрд руб. вывели из России в республику Кпир. Позже Ананьевы легализовали эти деньги, полагает следствие.

Братья Ананьевы находятся в международном розыске. Год идёт работа по подготовке их экстрадиции в Россию. Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина, Ивана Пидлужного помогавших, по версии следствия, Ананьевым ищут. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано. В ближайшее время фигуранты уголовного дела и их защитники начнут знакомиться с материалами, после чего начнётся утверждение обвинительного заключения.

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СК завершил расследование растраты сотрудниками "Промсвязьбанка" 87 мирд

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Теги: Промсвязьбанк, Дмитрий Ананьев, Алексей Ананьев



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