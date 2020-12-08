В администрации Перми появится отдел по развитию туризма

В администрации Перми появится отдел по развитию туризма. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Новый отдел будет создан в структуре департамента экономики и промышленной политики. Соответствующее решение поддержали депутаты на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию. Окончательное решение будет принято в декабре. Поручение по созданию структуры по развитию туризма в краевой столице ранее отдал губернатор Дмитрий Махонин.

Сотрудники нового отдела будут отвечать за взаимодействие с властями региона в сфере туризма, а также оказывать информационное сопровождение туристических мероприятий. Кроме того, новая структура будет участвовать в разработке и реализации федеральных и региональных проектов и программ в сфере туризма, вести работу с предпринимателями и общественными организациями для участия в конкурсах на получение федеральной поддержки.