08 Декабря 2020
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Андрей Кураев (2017) | Фото:пресс-служба фильма Матильда

"Отголоски истории с Сергием": Андрей Кураев прокомментировал переход митрополита Кирилла в Казанскую епархию

Протодиакон Андрей Кураев назвал назначение митрополита Екатеринбургского Кирилла главой Татарстанской митрополии несомненным понижением в должности. По его словам, Екатеринбург является более "технически спокойным регионом" и буквально одним из "кошельков" Московской Патриархии. Да и у самого митрополита не было каких-либо конфликтов с местными элитами.

"Судя по всему, это отголоски скандала с бывшим с схимонахом Сергием (Романовым). То, что он (митрополит Кирилл) не спешил урегулировать этот конфликт и дал разрастись этой раковой опухоли. Я думаю, что именно это, но в целом меня больше интересует одно: когда сам митрополит Кирилл узнал об этой перемене в своей судьбе? Из интернета или все-таки Патриарх с ним как-то поговорил перед переназначением?" - рассказал Накануне.RU Андрей Кураев.

Данный интерес связан и с тем, что, по мнению Кураева, перевод митрополита мог бы свидетельствовать и о мнении Патриарха Кирилла касательно урегулирования схожих вопросов.

"Это понижение, потому что там ему (митрополиту Кириллу) будет тяжелее: там будет более сложная работа, он все-таки никогда не работал в мусульманских регионах. Конечно, это может означать и некую такую декларацию страны Патриарха, дескать, не признаю никаких особенностей этого Татарстана, для меня это рядовая епархия: кого хочу, того туда и ставлю. Может быть, конечно, и так", - заключил Андрей Кураев.

Напомним, что Екатеринбургский митрополит Кирилл возглавит казанскую епархию после смерти владыки Феофана. Новым екатеринбургским митрополитом станет сподвижник теперь уже бывшего правящего архиерея - епископ Нижнетагильский и Невьянский, викарий (заместитель) патриарха Евгений.

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"Отголоски истории с Сергием": Андрей Кураев прокомментировал переход митрополита Кирилла в Казанскую епархию

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Теги: Сергий, митрополит Кирилл,



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