08 Декабря 2020
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воронежская областная дума, благодарственное письмо (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Владимир Нетёсов: Противостоять коронавирусу и, в конечном счете, победить – наша общая и главная задача

Сегодня, 8 декабря, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вручил награды Совета Федерации воронежцам, которые всесторонне помогают жителям региона в период пандемии, передает корреспондент Накануне.RU.

нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Торжественное вручение председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов провел по просьбе заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента. Он вручил благодарственные письма Совета Федерации воронежским активистам, которые были отмечены почетной наградой за оказание социальной помощи жителям Воронежской области.

воронежская областная дума, награждение(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Владимир Нетёсов отметил, что актуальность этой работы по добровольческой помощи возросла и на федеральном и на региональном уровне. Ведь противодействие распространению пандемии - одна из главных задач в обществе.

нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Противостоять этой угрозе – и, в конечном счете, победить – наша общая и главная задача. И каждый из вас вносит свою лепту в общее дело. Каждый – на своем конкретном участке. Кто-то в сфере здравоохранения – на передовой в борьбе с коронавирусом. Кто-то в сфере реализации федерального проекта «Старшее поколение». Кто-то вместе с добровольцами в рамках волонтерского движения «Мы вместе». Но всех объединяет главное – активная гражданская позиция, ответственное отношение к порученному делу и служение людям", – сказал председатель регионального парламента Владимир Нетёсов.

воронежская областная дума, благодарственное письмо(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Спикер регионального парламента поздравил награжденных с высокой оценкой их деятельности и вручил Благодарственные письма Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и личное участие в решении вопросов жителей Воронежской области.

Управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области, региональный координатор проекта "Единой России" "Старшее поколение" Александр Меркулов отметил, что помощь волонтеров особенно важна для тех, кто в силу возраста вынужден находиться почти весь год в изоляции.

нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"В этой ситуации, которую мы сейчас все переживаем, встал вопрос общей солидарности. Не случайно акция, которая проходит сейчас, называется «Мы вместе». И как никогда она актуальна для людей старшего поколения, которое находится почти весь год в изоляции. И тут общность с молодежью очень важна, помощь молодежи в освоении электронных средств связи, поскольку на первый план выходит именно общение и моральная поддержка друг друга", – сказал Александр Меркулов.

нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Директор Дома молодежи Мария Ковалёва рассказала, что с каждым днем добровольцев, пожелавших присоединиться к акции "Мы вместе" становится все больше. Причем, если изначально волонтерской работой занималась только молодежь, то сейчас среди волонтеров есть воронежцы более старшего возраста.

нетесов, воронежская областная дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"В начале года, когда мы только собирали команду добровольцев, людей было немного, потому что многие с опаской относились к такой работе, которая предполагает много контактов. Но мы максимально обеспечиваем все необходимые меры безопасности, поэтому сейчас волонтеров очень много. Сейчас автоволонтеров даже больше, чем мы можем предложить адресов, куда нужно доставлять продукты. Акция на сто процентов оправдывает свое название, сейчас, действительно, мы вместе", – сказала Мария Ковалёва.

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Владимир Нетёсов: Противостоять коронавирусу и, в конечном счете, победить – наша общая и главная задача

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Теги: владимир нетесов, воронежская дума, награждение, благодарственные письма



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