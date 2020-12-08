Глава южноуральского парламента с коллегами из районов обсудил установку памятника медикам в Челябинске

Памятный знак, посвященный самоотверженному труду медицинских работников в период пандемии новой коронавирусной инфекции, может появиться в Челябинске. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш после встречи с коллегами-парламентариями из районов.

По словам Мякуша, памятный знак, посвященный самоотверженному труду медиков, водителей скорых, медицинского персонала, может в ближайшее время установлен на улице Кирова напротив здания областного министерства здравоохранения. Это позволит отметить вклад и заслуги медицинских работников Южного Урала в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и увековечить память тех, кто, как сказал спикер, "на переднем крае боролся и борется с болезнью". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, что в октябре во время заседания областного парламента Мякуш также озвучил инициативу о поощрении врачей и персонала больниц. По его словам, сейчас ситуация непростая, и моральная, и материальная поддержка необходимы медицинскому персоналу. Речь может идти о награждении тысячи медицинских работников благодарственными письмами и почетными грамотами с выплатой премий. Спикер ЗСО предложил, чтобы каждый депутат по своему округу подготовил кандидатуры для поощрения.