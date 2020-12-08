Директора спорткомплекса в Астрахани обвинили в ЧП с отравлением хлором

Следователи предъявили обвинение и.о директора спорткомплекса "Динамо" в Астрахани, где в бассейне более 30 человек отравились хлором.

Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Установлено, что именно она является ответственной за безопасность на объекте.

Следствие полагает, что работавший свой первый день сотрудник спорткомплекса перепутал баки с жидкостями при обработке воды. Отмечается, что его допустили к исполнению обязанностей без предварительного инструктажа, за который должна была отвечать и.о. директора спорткомплекса.

Напомним, инцидент произошел 7 декабря. Концентрация хлора в воде бассейна была превышена почти в 25 раз, это установили специалисты. До нового года бассейн будет закрыт.

Сообщалось, что число пострадавших в результате отравления хлором в бассейне "Динамо" увеличилось до 32, среди них - 20 детей.