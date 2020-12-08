08 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2010) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске вручили премии в честь 90-летия Югры и оценили талантливую молодёжь

В Нижневартовске вручили награды, приуроченные к 90-летию округа, а также талантливая молодёжь получила премии главы города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Наш округ является лидером по многим направлениям в Российской Федерации, но, в первую очередь, по уровню социально-экономического развития. В этом достижении есть заслуга наших земляков – нижневартовцев. Я хочу пожелать награждаемым крепкого здоровья, удачи, благополучия", - сказал в своем поздравлении исполняющий главы города Дмитрий Кощенко.

Церемония вручения наград, приуроченных к 90-летию Югры, состоялась в необычном формате. Виртуальные студии, куда пригласили награждаемых, развернули на базе АО "Нижневартовскавиа", АО "Городские электрические сети", ЗАО "Нижневартовскстройдеталь", БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская окружная клиническая больница", а также в МБУ "Библиотечно-информационная система". Это позволило соблюсти меры предосторожности, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

В каждой из студий вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма губернатора региона, главы города. Вартовчане были удостоены почетных званий "Заслуженный энергетик Югры", "Заслуженный работник транспорта Югры", "Заслуженный работник здравоохранения Югры", "Заслуженный работник образования Югры". Всего вручено более 40 наград.

Вторая церемония касалась премирования талантливой молодёжи. Заявки подали 70 человек от восьми образовательных организаций высшего и профессионального образования Нижневартовска. При определении победителей учитывался уровень участия в международных, всероссийских, региональных и городских олимпиадах, конкурсах, состязаниях научно-исследовательской, культурно-творческой или спортивной направленности в 2020 г. Всего премии главы города получили 40 студентов различных учреждений.

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В Нижневартовске вручили премии в честь 90-летия Югры и оценили талантливую молодёжь

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Теги: премия, Нижневартовск, талантливая молодёжь, 90-летие Югры



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