08 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Жители Екатеринбурга могут бесплатно привиться "Ультрикс Квадри" в местных ТРЦ

По решению властей уральской столицы, бригады медиков продолжают выездную вакцинацию населения от гриппа. Сейчас же бесплатно поставить прививку можно и в торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, прививки ставятся с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Начальник управления здравоохранения администрации города Денис Демидов подчеркнул, что привиться могут только граждане старше 18 лет. Дети же по-прежнему продолжают вакцинацию детских садах, школах и поликлиниках по месту жительства.

В качестве препарата применяется новая четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри". При себе горожанин должен иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Находиться на территории ТРЦ следует в медицинской маске.

Во вторник, 8 декабря 2020 года, прививочная бригада ЦГКБ №24 провела вакцинацию против гриппа среди посетителей и персонала торговых центров "Дирижабль" и "Мегаполис".

В среду, 9 декабря, прививки можно будет поставить в следующих торговых центрах:

- с 11:00 до 14:00 – в аутлете Brand's Stories (микрорайон Солнечный, улица Нескучная, 3). Горожан ждут медики из ЦГКБ №24;

- с 14:00 до 18:00 – в ТРЦ "Радуга парк" (улица Репина, 94). Выездная бригада ЦГБ №2 проведёт вакцинацию в комнате матери и ребёнка у фудкорта;

- с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00 – в торговом центре "Мега" (улица Металлургов, 87).

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Жители Екатеринбурга могут бесплатно привиться "Ультрикс Квадри" в местных ТРЦ

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Теги: ТРЦ, вакцинация, грипп, Екатеринбург



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