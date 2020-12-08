Федеральные власти выделили Югре 216 миллионов рублей на выплаты медработникам

Правительство РФ выделило дополнительно Югре 216 млн руб. Деньги пойдут на выплаты врачам, которые работают с пациентами, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом было сказано сегодня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Средства поступят в больницы уже в ближайшие дни, сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.

Напомним, что в регионе до конца года ждут поступления крупной партии вакцины от коронавируса. После того, как она поступит, будет вестись вакцинация медработников. Также губернатор поручила разработать и внедрить электронный прививочный сертификат. В него будет включена памятка для добровольцев, поставивших прививку, об особенностях режима труда, отдыха и иных правилах.