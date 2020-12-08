В Госдуму внесен законопроект о защите сведений о силовиках от простых граждан

Депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, по которому силовики смогут ограничивать доступ к личным данным своих сотрудников, даже если речь не идет об их безопасности или интересах следствия.

Поправки предлагается внести в закон об оперативно-разыскной деятельности, а также в ряд других документов.

"Согласно действующему законодательству данная мера (запрет на разглашение личных данных) может применяться только к тем должностным лицам, в отношении которых существует угроза посягательства на их жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью", - напоминают авторы законопроекта.

Они полагают, что из-за утечек данных в сети все чаще появляются факты, события и обстоятельства частной жизни сотрудников правоохранительных органов. "Это негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями", - полагают парламентарии. Они не приводят конкретных примеров и не говорят о мерах по борьбе с подобными утечками, хотя они, вероятно, происходят из государственных баз данных.

"Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - говорится в пояснительной записке.

Авторы полагают, что перечень лиц, которых будет защищать новый закон, будет определяться руководством той или иной силовой структуры.

Также личные сведения о силовиках нельзя будет публиковать в государственных реестрах сведений.

Кроме того, гражданам и организациям будет запрещено публиковать сведения из ответов чиновников и силовиков на запросы. Исключение будет сделано для информации, "оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также распространенной уполномоченными органами в СМИ, интернете или иным публичным способом".