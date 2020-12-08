В Госдуму внесен законопроект о защите сведений о силовиках от простых граждан

08 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о защите сведений о силовиках от простых граждан

Депутаты от "Единой России" Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, по которому силовики смогут ограничивать доступ к личным данным своих сотрудников, даже если речь не идет об их безопасности или интересах следствия.

Поправки предлагается внести в закон об оперативно-разыскной деятельности, а также в ряд других документов.

"Согласно действующему законодательству данная мера (запрет на разглашение личных данных) может применяться только к тем должностным лицам, в отношении которых существует угроза посягательства на их жизнь или здоровье в связи со служебной деятельностью", - напоминают авторы законопроекта.

Они полагают, что из-за утечек данных в сети все чаще появляются факты, события и обстоятельства частной жизни сотрудников правоохранительных органов. "Это негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями", - полагают парламентарии. Они не приводят конкретных примеров и не говорят о мерах по борьбе с подобными утечками, хотя они, вероятно, происходят из государственных баз данных.

"Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - говорится в пояснительной записке.

Авторы полагают, что перечень лиц, которых будет защищать новый закон, будет определяться руководством той или иной силовой структуры.

Также личные сведения о силовиках нельзя будет публиковать в государственных реестрах сведений.

Кроме того, гражданам и организациям будет запрещено публиковать сведения из ответов чиновников и силовиков на запросы.  Исключение будет сделано для информации, "оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также распространенной уполномоченными органами в СМИ, интернете или иным публичным способом".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Госдуму внесен законопроект о защите сведений о силовиках от простых граждан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: персональные данные, силовики, законопроект, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети