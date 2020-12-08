08 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

В Свердловской области перевыполнен план по регистрации самозанятых

Почти 42 тысячи плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) зарегистрировано в Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова в рамках онлайн-форума "Цифровая эволюция бизнеса", план по регистрации самозанятых на конец 2020 года составлял 35 тысяч человек.

"Свердловская область входит в пятерку ведущих регионов по количеству зарегистрированных предпринимателей. У нас более 192 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 декабря зарегистрировано 41 тысяча 914 самозанятых.

Чтобы взаимодействие с бизнесом было максимально комфортным, прозрачным, равнодоступным для предпринимателей из любого муниципалитета области, большое внимание уделяется цифровизации государственных сервисов и механизмов поддержки. За последние два года удалось добиться больших результатов в этой области", - отметила Виктория Казакова, открывая форум.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Владислав Бурнашев/ТАСС

Участникам представили цифровые сервисы, существующие в регионе. Так, с 2019 года для предпринимателей действуют электронный личный кабинет, с помощью которого можно подавать заявки на все услуги областного фонда поддержки предпринимательства. Создан "кредитный конвейер", позволяющий быстро принимать решение об одобрении заявки на заем, запущены краудинвестинговая платформа "Вдело", стартовал крупный проект Business-Data.

"Благодаря использованию цифровых технологий – большого массива данных Big Data – и инструментов франчайзинга проект позволяет быстро запускать бизнес в небольших городах. Благодаря высокой точности и репрезентативности исследований мы можем рекомендовать предпринимателям те или иные незанятые ниши, в которых стоит открывать новый бизнес", - рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Свои кейсы по цифровой трансформации в ходе форума презентовали федеральные предприниматели и бизнесмены из Свердловской области. Участниками форума, организованного мининвестом региона, областным фондом поддержки предпринимательства и банком "Открытие" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в прямом эфире стали свыше 14 тысяч человек.

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В Свердловской области перевыполнен план по регистрации самозанятых

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Теги: самозанятые, план, Свердловская область



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