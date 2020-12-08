Глава "Победы" получил выговор за полет в поддержку Дзюбы

Совет директоров "Победы" объявил выговор гендиректору авиакомпании Андрею Калмыкову после расследования Росавиации акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы.

Один из заместителей Калмыкова уволен, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к совету.

Напомним, экипаж самолета осуществил ряд маневров таким образом, что траектория полета сложилась на карте в схематичное изображение мужского полового органа. После в компании предположили, что таким образом пилоты поддержали Дзюбу, который ранее попал в скандал из-за слитого в Сеть пикантного видео.

Позже стало известно, что Росавиация провела по этому поводу расследование и рекомендовала руководству группы "Аэрофлот" (в которую входит "Победа") решить вопрос о соответствии руководства лоукостера занимаемым должностям.

По данным РБК, Росавиация по итогам проверки пришла к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета.