08 Декабря 2020
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Общество В России
Российский лоукостер «Победа», самолет (2015) | Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Глава "Победы" получил выговор за полет в поддержку Дзюбы

Совет директоров "Победы" объявил выговор гендиректору авиакомпании Андрею Калмыкову после расследования Росавиации акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы.

Один из заместителей Калмыкова уволен, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к совету.

Напомним, экипаж самолета осуществил ряд маневров таким образом, что траектория полета сложилась на карте в схематичное изображение мужского полового органа. После в компании предположили, что таким образом пилоты поддержали Дзюбу, который ранее попал в скандал из-за слитого в Сеть пикантного видео.

Позже стало известно, что Росавиация провела по этому поводу расследование и рекомендовала руководству группы "Аэрофлот" (в которую входит "Победа") решить вопрос о соответствии руководства лоукостера занимаемым должностям.

По данным РБК, Росавиация по итогам проверки пришла к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета.

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Глава "Победы" получил выговор за полет в поддержку Дзюбы

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Теги: победа, артем дзюба, андрей калмыков



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