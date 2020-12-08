08 Декабря 2020
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Стадион &quot;Фишт&quot; (Сочи) (2017) | Фото: ru2018.org

"Сириус" обезглавили: у федеральной территории не будет главы

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о создании в Сочи нового административного образования - федеральной территории "Сириус".

Ко второму чтению было внесено 18 поправок, которые депутаты в итоге приняли.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что по сравнению с первоначальным вариантом после внесения поправок закон довольно сильно изменился.

Так, была добавлена целая статья про осуществление контроля за территорией со стороны федеральных органов. А также исключена должность главы федеральной территории. Сам Крашенинников согласился, что в первоначальном варианте "здесь был перекос" в плане сосредоточения полномочий в руках одного человека.

В новом варианте будет представительный орган – совет, а также администрация и ее глава. Последнего будет избирать совет. Сам же совет в составе 17 членов будет частично избираться, частично – назначаться президентом, правительством и губернатором Краснодарского края.

Глава администрации не сможет возглавлять совет, как это предлагалось в первоначальном варианте. Избираться совет будет на пять лет в единый день голосования. Территориальный избирком будет формироваться напрямую ЦИКом России, финансироваться выборы будут из бюджета федеральной территории, но в первые пять лет (переходный период) может оказывать помощь и федеральное правительство.

Переходный период продлится до конца 2025 года. До 1 февраля 2021 года будет назначен врио главы администрации федеральной территории, до 1 февраля 2022 года должны быть подготовлены выборы, оформлена работа администрации, к этому же времени сформируется налоговая и законодательная база. Бюджет федеральной территории будет формироваться с 2022 года.

Карта федеральной территории "Сириус". (2020)|Фото: Госдума РФ

Напомним, создание таких территорий позволяет ч. 1 ст. 67 Конституции России. Авторы заявляют, что "Сириус" нужен для обеспечения комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития и т.д.

Стоит отметить, что в первоначальном варианте документа авторы – депутат Павел Крашенниников и сенатор Андрей Клишас – указывали, что "принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета". Сейчас уже очевидно, что это не так.

Идею создания федеральной территории, расположенной в границах Большого Сочи (Имеретинская долина до границы с Абхазией), поддержал Владимир Путин. По его словам, функционировать территория должна начать уже в 2021 году. В долине располагается детский образовательный центр "Сириус", который пользуется особой благосклонностью президента, он прислушивается к мнению руководителя центра Елены Шмелевой. Там же расположен основной комплекс олимпийской инфраструктуры, оставшейся от Игр-2014.

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"Сириус" обезглавили: у федеральной территории не будет главы

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Теги: федеральная территория, сириус, второе чтение, госдума, сочи



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