Школьникам в Новосибирской области продлят новогодние каникулы

В Новосибирской области будут продлены новогодние каникулы в школах до 17 января. Решение принято на заседании оперативного штаба.

При этом все школьники в регионе вернутся к очной форме обучения с 11 декабря, сообщает пресс-служба правительства области.

Обучение после продленных каникул в новосибирских школах продолжилось в смешанном формате. Ученики первых - пятых и одиннадцатых классов учатся очно, остальные классы - дистанционно.

Как сообщалось, Роспотребнадзор настаивает на продлении еще на год правил для детских образовательных учреждений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Как ожидается, нормы будут продлены до 1 января 2022 года. Введенные ведомством правила регулируют работу детских садов, школ, лагерей и учреждений дополнительного образования, запрещая мероприятия с участием нескольких классов или групп, обязывают измерять температуру и проводить усиленную уборку.