В Свердловской области принят региональный закон для стимулирования инвесторов

Сегодня, 8 декабря, депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в трех чтениях региональный закон "О защите и поощрении капиталовложений".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, закон призван стимулировать инвестиционную деятельность на Среднем Урале. Внесение законодательной инициативы, позволяющей ввести дополнительный инструмент поддержки инвестиционной деятельности, в ноябре текущего года поддержали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и члены правительства.

Заместитель министра инвестиций и развития региона Елена Хлыбова в ходе выступления на заседании парламента отметила, что в обмен на капиталовложения инвестору предоставляются субсидии на возмещение затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру. Обещаны субсидии на уплату процентов по привлеченным для этого кредитам и займам, а также купонного дохода по облигационным займам, привлеченным на создание объектов инфраструктуры. Кроме этого, вводится запрет на ухудшение условий ведения деятельности, связанной с реализацией проекта.

"Такая стабилизационная оговорка касается также мер государственной поддержки, включая налоговые льготы; порядка предоставления прав на земельный участок; процедур, связанных с градостроительной деятельностью", - уточнила Хлыбова.

Региональные соглашения о защите и поощрении капиталовложений могут заключаться в отношении инвестиционных проектов с объемом инвестиций от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей после 1 апреля 2021 года. В настоящее время ведется работа по подбору потенциальных участников.

Ранее сообщалось, что в соответствии с федеральным законом в настоящее время инвестор может заключить соглашения о защите и поощрении капиталовложений с Российской Федерацией, которые ориентированы, прежде всего, на игроков национального масштаба, реализующих капиталоемкие проекты. Поддержанный проект закона предусматривает заключение соглашения на региональном уровне в отношении инвестиционных проектов с меньшим объемом инвестиций.

Принятый закон Свердловской области предусматривает существенное дополнение региональной системы поддержки инвестора и определяет структуру новых полномочий областных органов государственной власти в сфере стимулирования инвестиционной деятельности.