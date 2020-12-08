08 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

Глава Пуровского района обеспечит бесплатным жильем беременных женщин на время меднаблюдения

Беременные женщины из отдаленных сел Пуровского района будут обеспечены бесплатным жильем на время медицинского наблюдения врачами Тарко-Сале. Инициатива распространяется и на молодых мам с новорожденными детьми. Решение было принято главой района Антоном Колодиным на встрече с активисткой общественного движения "Ямал-Потомкам!" Светланой Пяк.

"Очень важно обеспечить необходимые условия и медицинскую помощь всем пуровским мамам, независимо от их прописки. Несколько часов, а то и суток, которые уйдут на дорогу до ближайшего родильного отделения, могут сыграть роковую роль. Поэтому мы решили урегулировать этот вопрос, и создать равные условия для всех женщин, живущих и в тундре, и в национальных сёлах", - отметил Антон Колодин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, с 2012 г. на базе Центра социального обслуживания населения в Тарко-Сале уже работает временный приют для коренных пуровчанок, ведущих традиционный образ жизни. К сожалению, не являясь представителями коренного народа, жительницы отделенных районов были вынуждены арендовать жилье на время медицинского наблюдения.

В связи с этим Антон Колодин решил передать одну квартиру в безвозмездное пользование благотворительному фонду социальной поддержки граждан "Надежда". В ней и смогут остановиться жительницы национальных поселков.

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Глава Пуровского района обеспечит бесплатным жильем беременных женщин на время меднаблюдения

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Теги: меднаблюдение, беременные женщины, Пуровский район, Тарко-Сале



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