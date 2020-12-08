Госдума защитила экс-президентов России от желания общества "потроллить" их

Госдума во втором чтении приняла законопроект о гарантиях для экс-президентов России, авторами которого выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Ко второму чтению поступило пять поправок, три из них – от КПРФ – были направлены на отклонение. Например, комитет по госстроительству и законодательству (возглавляемый Крашенинниковым) отклонил поправку о том, что экс-президенту все-таки нельзя совершать нетяжкие преступления без преследования.

И вот что ответил Крашенинников: "Это нужно не экс-президентам, а обществу. Нужно понимать, какие существуют правила игры. Человека избрали, у него огромная ответственность, огромная мудрость. Принимается множество непопулярных решений, и он должен понимать, что государство его будет защищать. Надо защищать от государства, от желания общества "потроллить".

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков (автор отклоненных поправок) также предложил определить, кто может возбуждать уголовное дело в отношении бывшего президента. По мнению Синельщикова, это должен быть глава Следственного комитета. Крашенинников заявил, что процедура лишения экс-президента уже прописана, а поправка Синельщикова – "антиконституционна".

В итоге законопроект был принят во втором чтении.

По действующему законодательству бывшего президента России нельзя привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время президентства. Его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

Поправки Клишаса-Крашенинникова распространяют неприкосновенность на всю жизнь президента – из текста исключают упоминание временных рамок "во время президентства".

Также усложняется процедура лишения экс-президента неприкосновенности. Сейчас это можно сделать, если в отношении такого человека будет заведено уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий президента. Возбудить такое дело должен глава Следственного комитета, он направляет его в Госдуму.

Клишас и Крашенинников предлагают передать право лишения неприкосновенности Совету Федерации. Причем предложить сенаторам лишить экс-президента неприкосновенности сможет лишь Госдума, а обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат по инициативе не менее одной трети депутатов.

Решение Совета Федерации об отрешении президента от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.