В Пермском крае началась вакцинация медиков от коронавируса: привиты уже 135 медработников

В Пермском крае началась вакцинация медиков от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вакцинация будет проходить в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. В настоящий момент прививку поставили уже 135 медработников. По словам главврача центра Евгения Сармометова, в медучреждении планируется прививать в среднем 70 человек в день.

"Вакцинация проходит на добровольной основе. Но люди понимают реальный риск заражения и оценивают последствия, поэтому иммунизация востребована. По данным Минздрава РФ, эффективность вакцины составляет более 95%. В декабре ожидается поступление еще 1,3 тыс. доз, которые также будут предназначены для медработников перепрофилированных отделений", - сообщил он.

5 декабря в Пермь попала 1 тыс. комплектов вакцины от коронавируса. Этого достаточно для первой и второй вакцинации такого же количества медиков "красных зон". Повторную вакцинацию проводят спустя 21 день.