08 Декабря 2020
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Общество Пермский край
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

К 300-летию в Перми преобразятся десятки парков и скверов

В 2023 – году трёхсотлетия Перми – в столице края по-новому будут выглядеть несколько десятков парков и скверов в различных районах города. К этой же дате полностью закончится обновление эспланады, набережной и Комсомольского проспекта, преображение которых идёт и в этом году, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Власти отмечают, что создание комфортной городской среды – одна из самых важных задач. В этом году практически завершено благоустройство городской набережной. В следующем году на участке от Коммунального моста до порта Пермь откроется лаундж-зона с шезлонгами, фигурными скамейками, светящимися качелями. Здесь построен крупнейший в городе открытый амфитеатр на 1,8 тыс. мест. В 2021 г. планируется приступить к масштабному преображению набережной в Кировском районе. Завершается ремонт на участке Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Екатерининской. Подрядчик приступил к ремонту на следующем участке – в строну улицы Революции.

В этом году полностью завершился ремонт 68-го квартала эспланады, завершено благоустройство бульвара имени Советской Армии на участке от Революции до Швецова. Обновлены некоторые места массового отдыха горожан. Например, на бульваре по улице Братьев Игнатовых появились новая пешеходная дорожка, установлены скамейки и урны.

К 2023 г. – именно тогда Перми исполнится 300 лет – планируется построить в разных районах города пять новых скверов, реконструировать ещё пять, а также завершить капитальный ремонт девяти мест отдыха горожан. Всего же будут отремонтированы 30 парков и скверов. Например, в микрорайоне Голованово планируется построить сквер на улице Корсуньской, 31, концепция которого будет посвящена творчеству пермского детского писателя Льва Кузьмина. Новый сквер появится в центре города по улице Екатерининской, 171.

Завкафедрой архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России, почётный архитектор России Виктор Щипалкин полагает, что разные участки города имеют свою градостроительную историю, они формировались на разном историческом, финансовом и социальном фоне.

"Из этих несоответствий, стилевых различий складывается уникальная ткань города. Мы живем в удивительное время – можем увидеть архитектуру разных эпох в новом исполнении. Уже сейчас мы видим отремонтированные фасады домов на Комсомольском проспекте, через пару лет все они будут приведены в порядок, одновременно ведется ремонт бульварной части, проезжей части. Благодаря этому улица приобретет цельность, которой раньше не имела. После окончания всех запланированных администрацией города работ мы увидим Компрос во всём великолепии", - уточнил он.

Вторым "совершенно необыкновенным объектом" города является эспланада, а "прекрасной связкой" между этими двумя объектами является городская набережная. Кандидат биологических наук, директор Учебного Ботанического сада ПГНИУ имени Генкеля Сергей Шумихин высоко оценил озеленение города, оценив, в частности, крупномеры, высаженные на городской эспланаде в 68-м квартале и около Театра-Театра, на набережной, бульваре по Комсомольскому проспекту, по улице Петропавловской.

Пермь Комсомольский проспект(2019)|Фото: Накануне.RU

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К 300-летию в Перми преобразятся десятки парков и скверов

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Теги: 300-летие Перми, озеленение, эспланада, набережная, Комсомольский проспект



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