08 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Валентина Матвиенко (2018) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Депутаты не захотели принять поправки, запрещающие сенаторам иметь недвижимость за рубежом

Госдума во втором чтении одобрила законопроекты о статусе сенатора и о порядке формирования Совета Федерации. Документы были обновлены в связи с внесением поправок в Конституцию РФ.
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Ко второму чтению закона о порядке формирования СовФеда на рассмотрение профильного комитета по госстроительству и законодательству было внесено 19 поправок, две из них были приняты (36 депутатов голосовали против них).

Среди отклоненных поправок, например, была такая (авторства представителя КПРФ Алексея Куринного): сенатор должен быть патриотом и не должен иметь зарегистрированного недвижимого имущества за границей РФ. Глава профильного комитета Павел Крашенинников ответил, что если есть недвижимость – она должна быть задекларирована. При этом совсем лишать сенаторов зарубежной недвижимости нельзя, поскольку многие сенаторы могут иметь недвижимость в странах СНГ (или такой недвижимостью могут обладать члены семьи сенаторов). И если наложить запрет на такое имущество, то "будут отрезаны всякие связи для этих людей, мы перекрываем им все возможности".

Также парламентское большинство не стало запрещать сенаторам иметь погашенную судимость в прошлом. По мнению Куринного, это не вяжется с тезисом о "безупречной репутации", которой по закону должен обладать сенатор. "Педофил и насильник может быть сенатором Совета Федерации", - пояснил депутат.

Совет Федерации(2019)|Фото: Пресс-служба СФ РФ

Была отклонена поправка и про "ценз оседлости" сенаторов – чтобы избежать ситуаций, когда представитель региона не имеет никакого отношения к представляемому им субъекту Федерации.

Высказался и сенатор Валерий Рязанский. Он обратил внимание, что представители разных регионов назначают в СФ своих представителей на разные сроки. Эту правовую коллизию представитель СовФеда предложил ликвидировать, депутаты его поддержали.

Напомним, согласно проекту закона, в СФ будут, помимо прочих, входить президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 выбранных им представителей (не более семи могут быть назначены пожизненно).

В числе требований к кандидатам в сенаторы: быть гражданином РФ от 30 лет, обладать "безупречной репутацией", постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих "выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Кроме того, вводятся сроки, по истечении которых можно стать сенатором после снятия судимости: 15 лет, если был судим за особо тяжкие преступления, 10 лет — за тяжкие преступления, пять лет — за преступления средней тяжести.

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Депутаты не захотели принять поправки, запрещающие сенаторам иметь недвижимость за рубежом

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Теги: совет федерации, госдума, алексей куринный, поправки, второе чтение



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