Роспотребнадзор проверяет данные о несоблюдении коронавирусных мер на съемках "Песни года"

Управление Роспотребнадзора по Москве проверяет информацию о несоблюдении коронавирусных мер на "Песне года".

Съемки новогоднего концерта прошли на "ВТБ Арена" 5 декабря. В СМИ и социальных сетях сообщалось, что большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась.

Административное расследование ведется в отношении АО "Управляющая компания "Динамо". Штраф за нарушения может составить до полумиллиона рублей. Кроме того, площадке грозит приостановка деятельности на 90 дней, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Роспотребнадзор опечатал вход в столичный клуб Adrenaline Stadium, где 4 декабря состоялся концерт Валерия Кипелова. Санитарные врачи ссылаются на СМИ и социальные сети, в которых были опубликованы кадры с мероприятия. На них видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию и маски не надевали.

Кроме того, на 480 тыс. руб. был оштрафован "Дворец спорта" в Санкт-Петербурге, который при тех же обстоятельствах провел два концерта рэпера Басты.