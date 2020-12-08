В Нижнем Тагиле запустили новую сеть оценки воздуха

В рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в Нижнем Тагиле запущена модернизация государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, новая сеть оценки воздуха уже повысила объективность и оперативность передачи данных по мониторингу окружающей среды.

"Обновленная государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле повышает оперативность получения информации о концентрациях загрязняющих веществ, что делает прогнозы по загрязнению более точными. Это позволит объективно оценивать эффективность предпринимаемых мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города", – сказал начальник Уральского УГМС Игорь Роговский.

Модернизация началась еще в 2019 г. На сегодняшний день было автоматизировано четыре стационарных поста, что позволяет в автоматическом режиме осуществлять мониторинг по широкому перечню загрязняющих веществ. Более того, измерение, регистрация, обработка и передача всех метеорологических параметров осуществляется непрерывно.

Помимо этого в городе также появился передвижной пункт наблюдения за состоянием окружающей среды. При поступлении от жителей Нижнего Тагила сообщений о предполагаемых загрязнениях воздуха, мобильная лаборатория оперативно выезжает на место.

"Мобильная лаборатория оборудована газоанализаторами непрерывного действия для определения основных загрязняющих веществ и системой автоматического отбора воздуха для последующего анализа на специфические примеси и загрязнители. Возможности передвижной лаборатории будут использованы для выявления локальных участков города с опасным уровнем загрязнения. Лаборатория может полноценно работать автономно от аккумуляторных батарей или от бензинового генератора", – рассказала начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Оксана Банникова.

Уральского УГМС оснащена современными приборами и оборудованием. В их числе – высокотехнологичный газовый хроматограф для определения органических веществ, газовых примесей и аэрозолей, обладающий высокой скоростью анализа полученных данных.