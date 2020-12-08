В Нижнем Тагиле запустили новую сеть оценки воздуха

08 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Нижний Тагил (2018) | Фото: facebook.com/Андрей Волегов

В Нижнем Тагиле запустили новую сеть оценки воздуха

В рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в Нижнем Тагиле запущена модернизация государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, новая сеть оценки воздуха уже повысила объективность и оперативность передачи данных по мониторингу окружающей среды.

"Обновленная государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле повышает оперативность получения информации о концентрациях загрязняющих веществ, что делает прогнозы по загрязнению более точными. Это позволит объективно оценивать эффективность предпринимаемых мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города", – сказал начальник Уральского УГМС Игорь Роговский.

Модернизация началась еще в 2019 г. На сегодняшний день было автоматизировано четыре стационарных поста, что позволяет в автоматическом режиме осуществлять мониторинг по широкому перечню загрязняющих веществ. Более того, измерение, регистрация, обработка и передача всех метеорологических параметров осуществляется непрерывно.

Помимо этого в городе также появился передвижной пункт наблюдения за состоянием окружающей среды. При поступлении от жителей Нижнего Тагила сообщений о предполагаемых загрязнениях воздуха, мобильная лаборатория оперативно выезжает на место.

"Мобильная лаборатория оборудована газоанализаторами непрерывного действия для определения основных загрязняющих веществ и системой автоматического отбора воздуха для последующего анализа на специфические примеси и загрязнители. Возможности передвижной лаборатории будут использованы для выявления локальных участков города с опасным уровнем загрязнения. Лаборатория может полноценно работать автономно от аккумуляторных батарей или от бензинового генератора", – рассказала начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Оксана Банникова.

Уральского УГМС оснащена современными приборами и оборудованием. В их числе – высокотехнологичный газовый хроматограф для определения органических веществ, газовых примесей и аэрозолей, обладающий высокой скоростью анализа полученных данных.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижнем Тагиле запустили новую сеть оценки воздуха

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Экология, загрязнение воздуха, мониторинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети