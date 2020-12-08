08 Декабря 2020
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Происшествия Тюменская область
Погибший лосёнок, Кулиги-2, Тюменская область (2020) | Фото: t.me/umoora72

В Тюмени направлено на новое рассмотрение уголовное дело о VIP-охоте на беременную лосиху

Тюменский областной суд оставил в силе решение коллег об отказе в закрытии дела предполагаемого участника VIP-охоты на лосей, экс-госинспектора охотнадзора Николая Бабкевича. Первая инстанция отказала в прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа, сообщил Накануне.RU заместитель Тюменского межрайонного природоохранного прокурора Айдар Мусин.

Областная инстанция утвердила решение коллег о возвращении дела на новое расследование. Им займётся межмуниципальный отдел полиции "Тюменский".

Напомним, незаконная охота произошла 21 апреля 2020 г. в окрестностях деревни Кулига-2. Группа VIP-охотников состояла из высокопоставленных бывших и действующих чиновников, в числе их якобы были и бывший госинспектор охотнадзора Николай Бабкевич с экс-депутатом гордумы и бывшим замглавы Тюмени Николаем Романовым. Согласно данным Госохотдепартамента, участники охоты ездили по лесу на квадроциклах, были в масках-подшлемниках.

Инспекторы поехали по их следам в лес и примерно в 5 км от Кулиги-2 обнаружили головы, шкуры и потроха двух лосей. Одна лосиха была с эмбрионом, на днях должна была родить. Полиция провела осмотр места незаконного отстрела и обыск у Бабкевича с изъятием оружия, квадроциклов, патронов, одежды, телефона, раций, навигаторов. Мясо было найдено в кофрах квадроциклов. На "квадриках" были следы крови, в одной из шкур нашли пулю. Оружие изъяли при обыске дома у Бабкевича.

В пресс-службе областного Госохотдепартамента Накануне.RU ранее подтвердили факт убийства животных, уточнив, что на месте преступления нашли головы, шкуры, внутренние органы погибших. Среди останков самки лося находился полностью сформировавшийся эмбрион.

Уголовное дело Бабкевича, которому вменяли "Незаконную охоту с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб", поступило в Тюменский районный суд. Двух заседаний хватило, чтобы вынести решение об отказе в прекращении дела и назначении судебного штрафа. Защита Бабкевича обжаловала это решение в областной инстанции. Романова в деле о незаконной охоте нет.

Ранее канал, комментируя обстоятельства рассмотрение в судах этого резонансного дела, отмечает, что на силовиков якобы оказали серьёзное давление, лишь бы исключить из приговора Романова. Также канал отмечает, что Бабкевич нашёл возможность компенсировать ущерб в 640 тыс. руб., что даёт ему право претендовать на закрытие дела.

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В Тюмени направлено на новое рассмотрение уголовное дело о VIP-охоте на беременную лосиху

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Теги: Николай Бабкевич, Николай Романов, лосиха, беременность



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