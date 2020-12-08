08 Декабря 2020
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Политика В бывшем СССР
(2018) | Фото: sputnik.by

Белоруссия пойдёт китайским путём? Лукашенко предложил создать новый конституционный орган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать новый конституционный орган — Всебелорусское народное собрание. С такой инициативой он выступил во время встречи с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

"Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - приводит Belta высказывание Александра Лукашенко.

Делегатов в собрание предложено выбирать на пятилетний срок. Лукашенко отметил, что "народ должен решать", но в то же время, если растворить полномочия президента, то "будет полный бардак".

Название нового органа — явная отсылка к Всекитайскому собранию народных представителей.

"Всё-таки идём не стандартным путём либеральных (квази)демократий, а вводим элементы китайской политической системы. Что логично для особенностей Беларуси", - отмечает политолог Алексей Дзермант.

Повестка собрания должна быть сформирована после рождественских праздников, а созыв ориентировочно состоится в конце января-начале февраля.

Напомним, в августе этого года после объявления итогов выборов Лукашенко получил первые поздравления от председателя КНР Си Цзиньпина, а первым посещённым им объектом стало китайское предприятие неподалёку от Минска. Между тем в республике не утихают протесты несогласных с итогами выборов.

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Белоруссия пойдёт китайским путём? Лукашенко предложил создать новый конституционный орган

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Теги: Лукашенко, Белоруссия, Дзермант



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