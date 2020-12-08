Минцифры хочет запустить "государственную фабрику данных"

Чтобы погрузить Россию в сеть искусственного интеллекта (ИИ), при федеральных органах власти нужно создавать дата-центры, через которые необходимые данные будут предоставляться для бизнеса и граждан. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил замглавы Минцифры Олег Качанов. Он заявил, что идея одобрена вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В Минцифре рассчитывают, что первые дата-центры в пилотном режиме начнут свою работу в 2021 году.

Ранее член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр отметила, что в условиях усиленно продвигаемой цифровизации на наших глазах происходит подмена понятий: персональные данные граждан становятся государственными . А в недавно принятом без всякого обсуждения законе о едином федеральном иформационном регистре вообще предусмотрена торговля данными на граждан , которые государство может продавать частным компаниям и лицам, что делает граждан заложниками неизвестно кого. Причем данные на граждан вносятся без их согласия, что противоречит закону о персональных данных.

Доктор экономических наук, профессор, президент АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов" Артем Генкин считает, что информация на человека, собранная или предоставленная однажды, уже никогда не сможет быть удалена и "будет путешествовать безгранично". С ним согласен депутат Госдумы Николай Николаев, который заявил, что до сих пор не получил внятного ответа от "цифровиков", как можно гарантировать гражданам, что данные на них не будут переданы третьим лицам или не окажутся в открытом доступе.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев подчеркивает, что в США рассматривают продвижение цифровизации и ИИ как технологии внешнего управления.