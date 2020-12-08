Куйвашев: Свердловская область сделала еще один шаг в развитии технологий будущего

Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между Свердловской областью, Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) и Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере региона.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, свои подписи под соглашением поставили губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор РФРИТ Дмитрий Крюков и исполнительный директор венчурного фонда Денис Скоморохов. Церемония прошла сегодня, 8 декабря, в режиме онлайн.

Стороны договорились совместно оказывать информационную поддержку участникам IT-рынка, в том числе аналитического характера. Также, помимо прочего, документ предполагает обмен опытом и тиражирование лучших практик, экспертное взаимодействие, координацию совместных программ и проектов.

Российский фонд развития информационных технологий является оператором Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ. Фонд курирует гранты в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"Сегодня мы делаем еще один шаг в работе по развитию технологий будущего. Президент России поставил перед нами серьезную задачу: обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни. При этом важно поэтапно снижать зависимость от импортного софта. Это необходимо не только для стимулирования инноваций, но для обеспечения национальной безопасности.

В Свердловской области есть компании, которые уже сегодня предлагают собственные программные продукты и уникальные технологические решения. Совместная работа в рамках нашего сегодняшнего соглашения позволит на системной основе оказывать поддержку представителям уральского IT-бизнеса, привлекать федеральные средства на их проекты", - заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Соглашение стало результатом плодотворного взаимодействия РФРИТ с правительством Свердловской области, а также со Свердловским венчурным фондом. В 2020 году портфельная компания венчурного фонда ООО "Иридиум Мобайл" вошла в число пяти победителей конкурса РФРИТ. Она получила грант в размере 26,1 миллиона рублей за разработку отечественного программного обеспечения.

Стоит отметить, что всего на конкурс поступило 108 заявок из 23 регионов России.