В Кремле ожидают, что падение экономики в 2021 году будет не таким сильным, как в этом

В Кремле ожидают, что падение экономики в 2021 году будет не таким сильным, как в этом, передает РИА Новости.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, освободиться от негативного влияния всемирного кризиса невозможно.

При этом он отметил, что российским властям удалось минимизировать падение экономики в этом году, и Россия прошла этот этап с наименьшим негативным эффектом по сравнению с другими странами.

Как сообщили ранее в Центробанке, экономика страны начнет восстанавливаться в первом квартале 2021 года. Сокращение ВВП России по итогам текущего года будет ближе к 4% с учетом данных за третий квартал и октябрь.