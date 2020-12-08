08 Декабря 2020
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режиссер Оливер Стоун на Белоярской АЭС (2020) | Фото: vk.com/belnpp

Сценарист "Полуночного экспресса" Оливер Стоун посетил Белоярскую АЭС

Режиссер, сценарист, актер и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун специально прилетел на Урал для экскурсии по Белоярской АЭС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, Стоун посетит 4 энергоблок Белоярской АЭС, реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления.

режиссер Оливер Стоун на Белоярской АЭС(2020)|Фото: vk.com/belnpp

Самыми известными картинами режиссера и сценариста являются "Лицо со шрамом", "Взвод", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Полуночный экспресс" и "Дорз". Подробности визита на АЭС в пресс-службе станции пообещали сообщить позднее.

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Сценарист "Полуночного экспресса" Оливер Стоун посетил Белоярскую АЭС

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Теги: Белоярская АЭС, Оливер Стоун, режиссер, сценарист, Екатеринбург



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