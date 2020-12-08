Сценарист "Полуночного экспресса" Оливер Стоун посетил Белоярскую АЭС

Режиссер, сценарист, актер и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун специально прилетел на Урал для экскурсии по Белоярской АЭС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, Стоун посетит 4 энергоблок Белоярской АЭС, реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления.

Самыми известными картинами режиссера и сценариста являются "Лицо со шрамом", "Взвод", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе", "Полуночный экспресс" и "Дорз". Подробности визита на АЭС в пресс-службе станции пообещали сообщить позднее.