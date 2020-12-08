Полицейским могут дать право досматривать граждан и вскрывать машины

Полномочия сотрудников российской полиции, вероятно, будут расширены. Полицейским разрешат проводить досмотр граждан и вскрывать автомобили. Соответствующий законопроект должен быть рассмотрен в Госдуме в первом чтении уже сегодня. Об этом говорится на сайте парламента по итогам рассмотрения Советом Госдумы.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции" был внесен в Думу еще в мае. В пояснительной записке говорится, что он направлен на "усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан". Например, для пресечения хищений чужого имущества предлагается разрешить полиции осуществлять досмотр граждан при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи. При этом можно заметить, что проект позволяет расширительно толковать "наличие оснований полагать" и вводит некоторый произвол. Такая же норма продвигалась в законопроекте о ювенальных экспресс-судах, чтобы узаконить произвол органов опеки ("наличие оснований полагать, что ребенку грозит опасность").

Если произошло преступление и оцеплен какой-то участок, то все находящиеся в его пределах люди и машины могут быть подвергнуты досмотру. При отказе гражданина подвергнуться личному осмотру или представить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы полиция имеет право не выпускать его до момента снятия оцепления. Аналогичная норма действует в рамках статьи 48 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".