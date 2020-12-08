У спикера Екатеринбургской городской думы не подтвердился COVID-19

Исполняющий обязанности председателя городской думы Екатеринбурга Виктор Тестов прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о заболевании спикера парламента Игоря Володина COVID-19.

Как рассказал политик в беседе с Накануне.RU, тесты Володина на коронавирус оказались отрицательными.

"У Игоря Валерьевича – пневмония. Он себя чувствует более-менее хорошо, пытается делать зарядку. В связи с отрицательными результатами Володина никакие дополнительные тесты на ковид никто из депутатов не сдавал. Насколько я знаю, пневмония не передается так быстро, как ковид, и она не такая заразная. Ждем восстановления Володина. Предположительно, он будет уже на следующем заседании думы", - отметил Виктор Тестов.

Напомним, недавно Игорь Володин сообщил, что заразился коронавирусом и болезнь у него протекает в легкой форме. Информацию о COVID-19 у политика подтверждали и в пресс-службе ЕГД: там заверяли, что болезнь председателя думы не повлияет на ход самих заседаний.

Также планировалось, что все депутаты сдадут внеочередные тесты на коронавирус.