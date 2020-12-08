08 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
ДПС (2016) | Фото: marimeri.ru

На Южном Урале пьяный военнослужащий напал на сотрудников ГИБДД

В Златоусте пьяный мужчина в форме подполковника напал на сотрудников ГИБДД.

Минувшей ночью инспекторы ГИБДД остановили для проверки автомобиль, заподозрив, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Когда они составляли административный протокол, проходившая мимо компания вступилась за водителя.

Между сотрудниками ГИБДД и молодыми людьми завязался конфликт, в ходе которого мужчина в военной форме нанес сотруднику ГИБДД несколько ударов.

"Полицейскими применена физическая сила, злоумышленники задержаны, одним из них, нанесшим травму инспектору, оказался 21-летний военнослужащий, имеющий признаки опьянения", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Материалы проверки в отношении военнослужащего отправили в военную прокуратуру для принятия процессуального решения. Также проводится служебная проверка, которая оценит действия сотрудников ГИБДД.

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На Южном Урале пьяный военнослужащий напал на сотрудников ГИБДД

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Теги: ГИБДД, сержант, военнослужащий, нападение, проверка,



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