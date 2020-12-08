ФСБ задержала зампреда правительства Бурятии

В Бурятии задержан заместитель председателя республиканского правительства Алексей Мишенин. РИА "Новости" передаёт, что чиновника задержала ФСБ, претензии к нему связаны с предыдущим местом работы — Новосибирским авиаремонтным заводом.

"Обыск проводят шумно и весело, то есть в кабинете. Задерживают публично, значит, энергично. Необходимости суровой не было. Значит, мы имеем показательность процесса и кузькиной матери", - отмечает ТГ-канал "ЗолотаревTV".

Алексей Мишенин работал в республике с 2015 г. Сначала он занимал должность министра промышленности и торговли. В 2018 г. перешёл на работу в "Ростех", но в прошлом году вернулся в Бурятию уже на должность зампреда по экономическому развитию.