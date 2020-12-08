08 Декабря 2020
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Государственная дума, Госдума (2019) | Фото: duma.gov.ru

30% депутатов Госдумы переболели коронавирусом - Володин

30% депутатского корпуса Госдумы переболело коронавирусом или имеет антитела. Об этом сегодня сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"На больничной койке 15 депутатов, всего переболело и с антителами – 144 депутата. 30% депутатского корпуса переболели. Сегодня можно сказать у нас минимальное количество на больничной койке, максимум было 42 депутата в один день. Но это не значит, что надо игнорировать требования безопасности", - отметил Володин.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал коллег, которые ходят без масок, а также в очередной раз призвал ограничить присутствие депутатов в зале пленарных заседаний по примеру европейских парламентов. "Я выступил и удаляюсь. Потому что считаю зал пленарных заседаний "красной зоной", а я ухожу в "зеленую зону", здесь, в Госдуме", - заявил глава ЛДПР. Он также предложил "давать депутатам специальные костюмы, скафандры".

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30% депутатов Госдумы переболели коронавирусом - Володин

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Теги: госдума, коронавирус, вячеслав володин, владимир жириновский



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