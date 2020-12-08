В родном городе Зеленского его кандидат в мэры потерпел поражение

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога (родной город украинского президента Владимира Зеленского) официально победил кандидат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Константин Павлов. Он набрал 57% голосов. Кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик набрал 42%. Это стало символическим финалом того поражения, которое "Слуга народа" недавно потерпела на местных выборах.

Формально "Слуга народа", которой до этого вообще нигде не было, закрепилась во многих областных и городских советах. Однако за год она растеряла рейтинг, который был у партии год назад на волне ожиданий от Зеленского, и возник диссонанс между тем представительством, который есть в Раде по итогам прошлогодних выборов (монобольшинство), и представительством на местом уровне.

Интересно, что в первом туре Павлов набрал всего 9%, а Шевчик - 26%, но победивший действующий мэр 71-летний Юрий Вилкул получил 46% и снял свою кандидатуру "по состоянию здоровья", призвав голосовать за своего однопартийца Павлова, с которым много лет работал в одной команде. И ход сработал. Видимо, все, кто голосовали за Вилкула, поддержали Павлова.

Любопытно, что сын Вилкула Александр в прошлом году был кандидатом на выборах президента Украины, причем расчет был сделан на то, чтобы отнять голоса у бывшего однопартийца Юрия Бойко и не дать ему выйти во второй тур, что и произошло. Эксперты считали, что за выдвижением Вилкула стоял олигарх Ринат Ахметов, договорившийся с Петром Порошенко, который надеялся переизбраться на второй срок.

Поражение "слуг народа" в родном городе Зеленского свидетельствует о сильном падении доверия к партии после полутора лет, прошедших с начала "конца эпохи бедности", что обещал Зеленский. Это стало тем более звонкой пощечиной Зеленскому, что накануне он призвал голосовать за мэра, "которого давно заслужил город". Причем в ходе недавнего визита в Кривой Рог Зеленский встречался именно с Шевчиком и пожелал ему победы.

"Результат второго тура в Кривом Роге - символическая оплеуха команде президента, но еще предвестник серьезного изменения политических раскладов. Апогей поддержки партии власти "Слуга народа" прошел. Бренд начинает деградировать. Даже поручительство президента в его родном городе в совокупности с поддержкой бизнес-кругов не гарантируют победы", - цитирует "Страна" политолога Руслана Бортника.