08 Декабря 2020
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Газпром Арена (2019) | Фото: Накануне.RU

СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве стадиона "Газпром Арена"

Следственный комитет России раскрыл хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове в Петербурге. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

Махинации осуществили компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, и ее субподрядчик — ООО "Группа компаний "Охрана", главой которого является предприниматель Алексей Кобыща. Он объявлен в розыск.

Злоумышленники заказали оборудование для видеонаблюдения у немецкого производителя. Затем они через знакомых посредников провели часть фиктивных сделок. В итоге оборудование было закуплено почти на 180 млн рублей дороже.

В мае в офисе "Ленэнерго" в Петербурге велись следственные действия. Источник "Интерфакса" сообщил, что обыски проводятся в рамках дела о хищениях при строительстве "Газпром Арены". Они также прошли еще по нескольким адресам в Петербурге и в Москве.

Напомним, стадион строился на Крестовском острове с 2006 по 2016 год. У объекта трижды менялся подрядчик, строительство обошлось около 43 млрд рублей, при этом выявление недостатков и их переделка продолжались еще долгое время.

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СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве стадиона "Газпром Арена"

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Теги: стадион, газпром арена, хищения



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