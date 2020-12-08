В Тобольске беременной сироте, вставшей в очередь на получение жилья, предположительно, угрожали отобранием ребёнка

В Тобольске сирота, которая ждёт ребёнка, пожаловалась, что ей якобы угрожали тем, что отберут чадо. Причиной, предположительно, является жилищный вопрос. Следователи начали проверку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, после выпуска из детского дома она оказалась 92-й в очереди на получение жилья, и в силу того, что ей негде жить, она с ребёнком может оказаться на улице. Поняв, что скоро квартиру она не получит, пострадавшая попросила органы опеки посодействовать в получении хотя бы временного жилья, но получила отказ и якобы угрозу лишиться ребёнка, если не найдёт жилплощадь.

В тюменском областном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что проводят проверку информации.