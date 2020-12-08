В Пермском крае сменился главный внештатный эпидемиолог минздрава

В Пермском крае сменился главный внештатный эпидемиолог минздрава региона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, им стал заведующий эпидемиологическим отделом Пермской инфекционной больницы Владислав Семериков.

Приказ о назначении уже подписан. Отметим, что ранее Владислав Семериков уже занимал эту должность до 2018 г.

Прежний главный эпидемиолог минздрава Кирилл Овчинников продолжит работать в краевом "Центре по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями".

Причины кадровых решений не разъясняются.