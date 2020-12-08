В мэрии Москвы считают, что инфляция в 2021 году не превысит 3,7%

В мэрии Москвы считают, что индексация городского социального стандарта (ГСС) в 2021 году в размере 3,7% - это выше уровня инфляции. Об этом на обсуждении в Мосгордуме поправок к бюджету на следующий год заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Депутат МГД Сергей Митрохин спросил, почему в бюджете на 2021 год заложено повышение ГСС только на 722 руб., а не на 2 тыс. руб., как это было в 2020 году. "В прошлом году стандарт повышался на две тысячи, и это без эпидемии! Неужели в этом году, в более сложных обстоятельствах стандарт не будет повышаться только потому, что в этом году нет выборов?" – спросил парламентарий.

Зяббарова ответила, что индексация в 3,7% - это выше уровня инфляции. "Это то, что мы можем себе позволить в условиях сокращения доходной части бюджета. Да, действительно, в предыдущие годы увеличения были выше. Не стоит забывать, что региональная социальная доплата – не единственная мера поддержка пожилых людей", - заявила глава департамента.

Городской социальный стандарт — это минимальный ежемесячный доход пенсионера, имеющего регистрацию в Москве сроком не менее 10 лет. Если пенсия москвича с 10-летним стажем меньше ГСС, то ему начисляется особая выплата из бюджета до размера ГСС.

Стоит отметить, что инфляция в 3,7% скорее соответствует нижней границе базового прогноза Банка России на 2021 год. Коридор для инфляции ранее Эльвира Набиуллина обозначила цифрами 3,5-4%. В этом году регулятор хочет удержать инфляцию на уровне около 4% по итогам года, в последнее время этот показатель держится по верхней границе или даже немного превышает ее.