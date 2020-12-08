08 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Коронавирус не отступает: в Свердловской области 382 новых случая

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 382 новых случая коронавируса.
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Как сообщили Накануне.RU в областном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (187 случаев) и других муниципалитетов. На данный момент коронавирусной инфекцией в регионе переболели 49 тыс. 391 человек.

Также за сутки на Среднем Урале было выписано 386 человек и скончались 15 пациентов с COVID-19. Общее число выписанных достигло 41 тыс. 644, врачам не удалось спасти 1 тыс. 133 заболевших.

Напомним, в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ об особом режиме, установленном в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Так, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлен и будет действовать до 21 декабря.

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Коронавирус не отступает: в Свердловской области 382 новых случая

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Теги: случаи, коронавирус, Свердловская область, оперштаб



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