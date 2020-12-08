08 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

"ЮТэйр" возвращает рейсы Москва – Милан - Москва

Авиакомпания "ЮТэйр" возвращает в своё расписание полёты из России в Италию, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Рейсы Москва – Милан – Москва состоятся 17, 24 и 31 декабря. Вылет из Москвы – в 10.25, из Милана – в 13.00.

"Авиакомпания получила необходимые разрешения от авиационных властей и итальянской стороны и открыла продажу на декабрьские рейсы – билеты можно приобрести на сайте utair.ru. Мы рады, что можем помочь нашим пассажирам улететь в Италию в канун католического Рождества на зимние праздники", - сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Ранее, напомним, перевозчик перестал летать из Москвы в Милан из-за коронавируса.

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"ЮТэйр" возвращает рейсы Москва – Милан - Москва

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Теги: ЮТэйр, коронавирус, Москва - Милан - Москава



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