"ЮТэйр" возвращает рейсы Москва – Милан - Москва

Авиакомпания "ЮТэйр" возвращает в своё расписание полёты из России в Италию, сообщил Накануне.RU перевозчик.

Рейсы Москва – Милан – Москва состоятся 17, 24 и 31 декабря. Вылет из Москвы – в 10.25, из Милана – в 13.00.

"Авиакомпания получила необходимые разрешения от авиационных властей и итальянской стороны и открыла продажу на декабрьские рейсы – билеты можно приобрести на сайте utair.ru. Мы рады, что можем помочь нашим пассажирам улететь в Италию в канун католического Рождества на зимние праздники", - сказал президент "ЮТэйр – Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Ранее, напомним, перевозчик перестал летать из Москвы в Милан из-за коронавируса.