"Расходы возрастут". Мэр Екатеринбурга прокомментировал новый режим работы "Зеленой рощи"

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался о претензиях некоторых горожан из-за изменений в режиме работы реконструированного парка "Зеленая роща".

Напомним, что теперь парк будут закрывать с 11 часов вечера до 6 утра. По словам чиновника, он не видит проблем в этом для жителей.

"Дендрарий работает тоже в закрытом режиме. Во многих крупнейших городах парки закрываются. Например, парк в центре Нью-Йорка закрывается. Поэтому в чем проблема-то? Надо посмотреть, как все это будет работать", - заявил Накануне.RU Александр Высокинский.

По его словам, с переходом на новый режим сэкономить не удастся, напротив, финансы на обслуживание парка возрастут: "Надо же будет охранять".