08 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Электробус в Москве (2020) | Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Бюджету Москвы не удалось сэкономить за счет сидящих дома пенсионеров - мэрия

В Мэрии Москвы объяснили, почему не удалось сэкономить благодаря режиму самоизоляции для пожилых людей. Напомним, чтобы они сидели дома власти города отключили льготникам социальные проездные карты, так что они не смогли совершать поездки за счет городского бюджета.

На что пошли сэкономленные таким образом деньги на заседании комиссии по социально-экономической политике Мосгордумы попросила рассказать депутат Елена Шувалова.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что не понимает, о какой экономии идет речь. "В нашем пассажирском транспорте потоки не распределены. У нас нет отдельных поездов метро для льготников. Для транспортных организаций объем работы не изменился, не было сокращения работы маршрутов. Никакой экономии для транспортной организаций не было. Наоборот, расходы увеличились на дезинфекцию транспорта", - рассказала министр.

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Бюджету Москвы не удалось сэкономить за счет сидящих дома пенсионеров - мэрия

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Теги: общественный транспорт, самоизоляция, пенсионеры, социальные карты, елена зяббарова



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