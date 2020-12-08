08 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Мама с коляской (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 515 009 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, выздоровело 1 981 526 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5232

Санкт-Петербург - 3734

Московская область - 1341

Нижегородская область - 482

Республика Карелия - 472

Архангельская область - 398

Свердловская область - 382

Воронежская область - 379

Ростовская область - 368

Вологодская область - 367

Красноярский край - 337

Хабаровский край - 334

Пермский край - 309

Челябинская область - 300

Мурманская область - 288

Псковская область - 284

Республика Коми – 280

Ульяновская область - 280

Самарская область - 28

Республика Крым - 274

Забайкальский край - 266

Иркутская область - 261

Кировская область - 257

Волгоградская область - 255

Саратовская область - 254

Республика Бурятия - 244

Омская область - 241

Приморский край - 240

Ставропольский край - 231

Ханты-Мансийский автономный округ - 225

Тверская область - 221

Алтайский край - 219

Ленинградская область - 216

Новгородская область - 213

Томская область – 207

Калининградская область - 204

Тульская область - 24

Республика Саха (Якутия) - 198

Ямало-Ненецкий автономный округ - 190

Удмуртская Республика - 190

Ярославская область - 186

Республика Хакасия - 183

Кемеровская область - 179

Оренбургская область - 178

Пензенская область - 177

Белгородская область - 175

Краснодарский край - 175

Брянская область - 174

Новосибирская область - 174

Курская область - 171

Ивановская область - 167

Орловская область - 65

Тюменская область - 160

Астраханская область - 157

Калужская область - 153

Владимирская область - 153

Смоленская область - 149

Липецкая область - 149

Республика Башкортостан - 147

Амурская область - 145

Чеченская Республика - 142

Сахалинская область - 138

Тамбовская область - 135

Республика Дагестан - 127

Рязанская область - 124

Республика Чувашия - 118

Курганская область - 105

Кабардино-Балкарская Республика - 101

Республика Адыгея - 99

Карачаево-Черкесская Республика - 99

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Республика Татарстан - 90

Республика Мордовия - 89

Республика Ингушетия - 84

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Республика Северная Осетия-Алания - 82

Камчатский край - 80

Севастополь - 71

Республика Марий Эл - 52

Республика Алтай - 46

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 28

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 3

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В России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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