За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 515 009 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, выздоровело 1 981 526 человек.