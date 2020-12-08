В России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 938 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 515 009 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 44 159 летальных исходов, выздоровело 1 981 526 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5232
Санкт-Петербург - 3734
Московская область - 1341
Нижегородская область - 482
Республика Карелия - 472
Архангельская область - 398
Свердловская область - 382
Воронежская область - 379
Ростовская область - 368
Вологодская область - 367
Красноярский край - 337
Хабаровский край - 334
Пермский край - 309
Челябинская область - 300
Мурманская область - 288
Псковская область - 284
Республика Коми – 280
Ульяновская область - 280
Самарская область - 28
Республика Крым - 274
Забайкальский край - 266
Иркутская область - 261
Кировская область - 257
Волгоградская область - 255
Саратовская область - 254
Республика Бурятия - 244
Омская область - 241
Приморский край - 240
Ставропольский край - 231
Ханты-Мансийский автономный округ - 225
Тверская область - 221
Алтайский край - 219
Ленинградская область - 216
Новгородская область - 213
Томская область – 207
Калининградская область - 204
Тульская область - 24
Республика Саха (Якутия) - 198
Ямало-Ненецкий автономный округ - 190
Удмуртская Республика - 190
Ярославская область - 186
Республика Хакасия - 183
Кемеровская область - 179
Оренбургская область - 178
Пензенская область - 177
Белгородская область - 175
Краснодарский край - 175
Брянская область - 174
Новосибирская область - 174
Курская область - 171
Ивановская область - 167
Орловская область - 65
Тюменская область - 160
Астраханская область - 157
Калужская область - 153
Владимирская область - 153
Смоленская область - 149
Липецкая область - 149
Республика Башкортостан - 147
Амурская область - 145
Чеченская Республика - 142
Сахалинская область - 138
Тамбовская область - 135
Республика Дагестан - 127
Рязанская область - 124
Республика Чувашия - 118
Курганская область - 105
Кабардино-Балкарская Республика - 101
Республика Адыгея - 99
Карачаево-Черкесская Республика - 99
Республика Тыва - 93
Костромская область - 91
Республика Татарстан - 90
Республика Мордовия - 89
Республика Ингушетия - 84
Республика Калмыкия - 83
Республика Северная Осетия-Алания - 82
Камчатский край - 80
Севастополь - 71
Республика Марий Эл - 52
Республика Алтай - 46
Магаданская область - 42
Еврейская автономная область - 28
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 3