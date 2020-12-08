РФС: Судья должен был удалять игрока "Урала" на 1-й минуте матча с "Сочи"

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела обращение ФК "Сочи" после матча с "Уралом".

Напомним, встреча состоялась 29 ноября в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. После игры "Сочи" обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в эпизодах с неудалением игрока "Урала" Игоря Калинина на 1-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота уральцев на 13-й минуте.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, комиссия приняла решение, что судья ошибочно не удалил Калинина в том эпизоде.

"Решение мотивировано тем, что действия игрока несут риск нанесения серьезной травмы сопернику за счет применения шипов и чрезмерной силы значительно выше голеностопа", - пояснили в союзе.

Напомним, за это Игорь Калинин получил от арбитра желтую карточку.

Вместе с тем комиссия посчитала, что Васильев правильно не назначил пенальти в ворота хозяев.

"Решение мотивировано тем, что имевший место контакт между защитником "Урала" Владимиром Рыковым и нападающим "Сочи" Михой Мевля незначителен и недостаточен для принятия решения о назначении 11-метрового удара", - добавили в РФС.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Российском футбольном союзе предложили ограничить слишком раздутые доходы игроков.